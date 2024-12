Rompipallone.it - Milan, tegola per Fonseca: non è stato convocato, brutto colpo

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 19 Dicembre 2024 16:46 di Giancarlo Spinazzola, bruttaper Paulo: non èun big per la trasferta di Verona, ecco cosa accade oraPaulonon si sente a rischio. Il tecnico l’ha enunciato in conferenza stampa spiegando anche le motivazioni del suo ragionamento nonostante i risultati non esaltanti. Di certo c’è che contro il Verona ildeve reagire dopo il pari incolore contro il Genoa. I rossoneri devono conquistare i tre punti per provare a non perdere ulteriore terreno da chi la precede e soprattutto dal quarto posto che è l’obiettivo minimo stagionale (lo scudetto, vista la situazione, sembra decisamente andato).Intanto non mancano i problemi perche sta attraversando un vero e proprio percorso ad ostacoli. Una lunga serie di infortuni sembra aver colpito la squadra rossonera, per una vera e propria escalation che ha lasciato di stucco anche l’allenatore.