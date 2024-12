Zon.it - Lieto fine per Matteo, vittima di bullismo: primo giorno nella nuova scuola, “ora è contento”

Dopo mesi difficili segnati da episodi die discriminazione,(nome di fantasia), un 14enne del ponente savonese, ha iniziato unavita scolastica in un plesso diverso dello stesso istituto. La madre del ragazzo, che ha raccontato la vicenda due settimane fa, esprime gratitudine per il supporto ricevuto dal dirigente scolastico e dalle nuove insegnanti, ma non risparmia critiche agli adulti che avrebbero minimizzato gli episodi di violenza.La denuncia della madreè statodi ripetuti atti di:Insulti sistematicichat di classe, dove veniva definito “il frocio”.Atti di vandalismo, come lo spargimento di acqua e zucchero nel serbatoio della sua moto.Dispetti come l’astuccio lanciato sul tetto della.La madre, soprannominata Luana (nome inventato), ha presentato due esposti:Al Tribunale dei Minori contro i quattro ragazzi responsabili dei comportamenti aggressivi.