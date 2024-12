Ilnapolista.it - I Friedkin all’Everton hanno già lo stadio (avveniristico, sull’acqua), a Roma non lo avrebbero mai visto

Leggi su Ilnapolista.it

già lo), anon lomaiO l’Everton o niente. Comincia così la lunga analisi che il quotidiano britannico il Times pubblica nel giorno dell’acquisizione ufficiale del club da parte dei. Chevoluto il club di Liverpool perché convinti che abbia tutte le condizioni per crescere a livello calcistico e di business. Scrive il Times che per loro nessuno altro club di Premier League aveva lo stesso potenziale dei Toffees. “Non il West Ham, non il Wolverhampton. Non il Brentford. Non il Brighton”.Potenzialità a partire dallo. Asarebbero perennemente rimasti incastrati nelle pastoie burocratiche, non ne sarebbero mai usciti.il nuovoè praticamente pronto. Ricordate l’progetto dello? In riva al fiume? Lorealizzato veramente.