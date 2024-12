Quotidiano.net - Fincantieri lancia Step2Connect: app per l'integrazione sociale dei lavoratori stranieri

Leggi su Quotidiano.net

, una Web App per facilitare l'deinelle comunità ospitanti, strumento di mediazione interculturale digitale in grado di fornire contenuti pratici e specifici per guidare inel sistema italiano.prevede una fase pilota che coinvolgerà i dipendenti delle ditte dell'indotto dei cantieri di Monfalcone (Gorizia) e Marghera (Venezia). Nella piattaformagli utenti possono trovare guide pratiche, quiz interattivi e una chat avanzata basata sul Large Language Model, progettata per orientare verso i più utili contenuti su temi come burocrazia, buone pratiche, sistema sanitario ed emergenze.rientra all'interno dieveryDEI, il programma attraverso il quale il Gruppo ha fatto del proprio impegno in ambito diversità, equità e inclusione un pilastro della sua identità, alimentando una cultura aziendale sempre più aperta che promuova il rispetto e l'ascolto.