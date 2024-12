Agendaitaliana.it - Fedez spaesato a “Sarà Sanremo”: preoccupazione alle stelle, interviene la madre e svela come sta

Leggi su Agendaitaliana.it

presenta il suo brano Battito a “”, affrontando il tema della depressione: le sue condizioni preoccupano i fan. Durante la sua partecipazione a “” su Rai1,ha destatotra i fan per il suo comportamento apparentemente assente e distratto. La presentazione del suo nuovo brano in gara al prossimo Festival diha acceso i riflettori non solo sulla canzone, ma anche sullo stato emotivo del rapper, che in passato ha parlato apertamente della sua lotta contro la depressione. “Battito”: un brano tra amore e oscurità, parlaIl brano presentato dasi intitola “Battito” e, secondo le parole del rapper, è una canzone che unisce diversi significati. «È una moltitudine di cose. Una dicotomia fra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione», ha spiegato.