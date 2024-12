Lanazione.it - Dolci da vivere e amare, Melissa Forti porta il suo libro alla Mondadori

sua boutique e sala da tè in via Fiasella è arrivata fino a Copenaghen, passando per Londra. Ma domani pomeriggio,– la chef, pasticcera e scrittrice– tornerà a fare tappa a Sarzana per coronare il suo ennesimo successo professionale. L’appuntamento è fissato alle 17Bookstore di via Mazzini 44 per poter prendere parte al firma-copie del suo ultimodi ricette ’Live, love, bake. Ricette nuove e classiche italiane, inglesi e francesi per torte, biscotti e altri’, pubblicato prima sia in tedesco che in inglese e solo successivamente in lingua italiana a testimonianza dellata internazionale del progetto che da anni la nota pasticcera stando avanti. D’s Tea Room & Cakes, la nota pasticcera originaria di Roma ma profondamente legata a Sarzana, ha curato il tè del pomeriggioRoyal Academy of Arts di Londra, per poi aprire due anni fa Caffè Duse, una sala da tè dedicata a Eleonora Duse in Danimarca.