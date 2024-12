Conclave | recensione del film di Edward Berger con Ralph Fiennes

Leggi su Cinefilos.it

deldiconReduce dal premio Oscar per Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale,cambia completamente la prospettiva del suo sguardo e dagli spazi sconfinati e afflitti della Prima Guerra Mondiale, passa agli spazi claustrofobici ma ugualmente afflitti di un. Ilè una provocatoria incursione nelle stanze segrete del potere religioso e politico. Acclamato alla sua anteprima mondiale al TellurideFestival e successivamente accolto al Festival di San Sebastian e alla Festa del Cinema di Roma, iltratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris fonde dramma e tensione in una vicenda che intreccia il thriller psicologico con una potente esplorazione dell’animo umano.Ilcomincia con la morte del PonteficeLa storia ha inizio con la morte improvvisa del Papa, un evento cataclismatico per la Chiesa che attua di conseguenza tutti i protocolli per avviare le pratiche di una nuova elezione.