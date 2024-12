Ilgiorno.it - Zlatan Ibrahimovic consegna i doni ai piccoli pazienti del Buzzi

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 18 dicembre 2024 – Due “Babbi Natale” speciali hanno portato iaidell’ospedale. Il governatore Attilio Fontana e il totem rossonero – oggi primo consulente di Gerry Cardinale –hanno fatto visita ai bimbi ricoverati nell’ospedale milanese. A loro hannoto – grazie alle iniziative Il giocattolo sospeso della Regione e a quelle della Fondazione Milan –e sorrisi ai giovanidella struttura sanitaria. A rappresentare la società rossonera anche le due giocatrici del club femminile Chanté Dompig e Monica Renzotti. Per l'ospedaleera presente il direttore generale dell'Asst Maria Grazia Colombo. La felicità dei“Ringrazio il Milan - ha commentato il presidente Fontana - per essere stato al nostro fianco in questo momento davvero speciale che ha regalato un po’ di gioia ai