Lanazione.it - ’Spazio Talk’. L’omaggio a Beverly Pepper

Leggi su Lanazione.it

TODI – Nasce per festeggiare il compleanno di, l’artista che scelse Todi quale città per vivere e lavorare, "Spazio talk, donne oggi: sfide e visioni future". Un momento di scambio e di partecipazione, promosso dalla Fondazione, uno spazio di condivisione di idee e visioni."Abbiamo sentito l’esigenza di creare uno spazio in cui l’arte è aggregazione – afferma Elisa Veschini, presidente della Fondazione – è forza attiva nella costruzione e nello sviluppo della comunità. Una comunità che avanza insieme mettendo al centro l’ascolto e il dialogo". Nasce così Spazio Talk che sabato 21, alle ore 17 nella sala della Fondazione Progetti, in via Valle Inferiore, vedrà la partecipazione di Rossella Vasta, artista e direttrice della Pieve International School, Elena Corradi, artista visiva, Alessandra Migliorati, docente e vicedirettrice presso la scuola di specializzazione in Beni storico artistici dell’Università di Perugia e Anna Maria Balsano, giurista e collezionista.