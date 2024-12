Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, Tcheuna fuori 60 giorni. Si va sul mercato anche a destra

Non c’è nemmeno il tempo per festeggiare la vittoria di Sestri che ildeve mandare giù un altro boccone amaro dall’infermeria. Gli accertamenti radiologici ai quali si sono sottoposti ieri Andrea Mandelli e Rodrickhanno infatti portato pessime notizie. Se i 40di stop di Mandelli (per lui lesione al retto femorale sinistro) erano già noti e restituiranno a mister Serpini il suo "metronomo" solo dopo la gara del 5 gennaio col Milan Under 23, peril problema all’adduttore che lo ha bloccato nell’allenamento verso Sestri è ancora più grave: gli esami hanno infatti rivelato una lesione alla giunzione miotendinea dell’adduttore che porterà a 60di stop. Una tegola non indifferente per mister Serpini che dovrà fare a meno della sua "freccia" diper 2 mesi.