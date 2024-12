Rutte | parlare di pace aiuta la Russia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.28 "La mia posizione è che l'Ucraina deve essere messa in una posizione di forza per poi decidere quando e come aprire i negoziati. Se ora iniziamo afra di noi che forma prenderà la, rendiamo la vita molto facile ai russi che potranno rilassarsi,fumare un sigaro e guardare il nostro dibattito in tv". Lo ha detto il segretario della Nato, Mark, dopo l'incontro con il presidente lituano Nauseda.ha tuttavia precisato che nei regimi democratici "un certo grado di dibattito è inevitabile".