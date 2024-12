Ilrestodelcarlino.it - ’Ricomincio da me - la vita dopo l’Ictus’

Domani, a partire dalle 16, presso il Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna, in via di Roma n.13, A.L.I.Ce. Ravenna odv (associazione lotta all’Ictus cerebrale) e Ausl Romagna distretto sanitario di Ravenna, presenteranno la pubblicazioneda Me - La, una raccolta di racconti die storie personali di persone colpite da ictus cerebrale. Daniela Toschi, presidente di A.L.I.Ce. Ravenna ODV dichiara: "Leggendo le interviste rilasciate dai nostri soci e conoscendo le loro specificità anche attraverso i caregiver che se ne prendono cura, proviamo una forte ammirazione per la capacità,il contatto con la sofferenza, di ricominciare da se stessi. Si cerca di migliorare la qualità dellae ottimizzare le proprie capacità residue, fisiche, psicologiche e relazionali, partecipando attivamente alla propria riscoperta e rinascita e guardando al futuro".