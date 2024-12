Ilgiorno.it - Morte di Ramy Elgaml: al via la consulenza che accerterà se esiste il video dello schianto

Milano, 18 dicembre 2024 –di: il filmato della discordia? E seè stato effettivamente cancellato così come sostiene il giovane testimone dell’incidente costato la vita al diciannovenne egiziano? Due domande a cui dovrà rispondere l’esperto informatico Marco Tinti, quest’oggi – mercoledì 18 dicembre – incaricato dai pm di Milano Marco Cirigliano e Giancarla Serafini di analizzare il cellulare. A sua disposizione ci saranno 45 giorni di tempo. Ladi, colletta da record per il carabiniere indagato: 50mila euro. E ildella fuga diventa un caso Il quesito Il tecnico dovrà verificare se, come ha riferito il teste, quella notte cancellò undelle ultime fasi dell'inseguimento e, come gli chiesero di fare due carabinieri. In sostanza, il consulente dovrà cercare eventuali tracce della cancellazione di un filmato e nel caso provare a recuperarlo, anche perché sarebbero le uniche immagini di quei momenti.