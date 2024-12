Cityrumors.it - Malattia Congo è allarme, muore un italiano rientrato da lì: è giallo

L’uomo aveva cinquantacinque anni era tornato in Italia dopo essere stato inper un viaggio e aveva sintomi collegati con laUnache sta mettendo agitazione e apprensione. E neanche poco. Già perché dalarrivano da diversi mesi parecchie notifiche su un virus che sta girando e che non si conosce bene la portata e la gravità, ma quando dallo stesso paese untorna, accusa sintomi simili e, allora l’allerta è massimo.unda lì: è(Ansa Foto) Cityrumors.itUna persona era andato in Africa per un viaggio tra il piacere e il lavoro, ma quando è tornato non si sentiva bene, si è trascurato e purtroppo non ce l’ha fatta, probabilmente perché ha trascurato quello che aveva oppure pensava di avere un po’ d’influenza, ma le è stata fatale.