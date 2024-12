Ilfattoquotidiano.it - Ires premiale per le imprese solo a quattro condizioni. E la misura vale un dodicesimo della vecchia Ace che il governo ha abolito

Mentre le richieste di cassa integrazione esplodono come conseguenza di una pesante crisi dell’industria, ilpensa bene di attuare una delle promessedelega fiscale riducendo le imposte alleche investono e aumentano il numero dei lavoratori senza ricorrere agli ammortizzatori sociali. L’caldeggiata da Confindustria riduce l’aliquota dell’imposta dal 24 al 20%, ma spetteràalle (poche) aziende che rispetteranno una serie di paletti esull’impiego degli utili ma anche sul fronte dell’occupazione. La coperturaammonta a 400 milioni che arriveranno da un aumento temporaneo dell’imposizione sulle banche. La cifra è ben lontana dal compensare l’abolizione dell’Aiuto alla crescita economica (Ace) decisa dalMeloni a fine 2023: con la cancellazione di quell’agevolazione fiscale, nata nel 2011 per incentivare il reinvestimento degli utili in azienda, l’imposizione sulleè salita di 4,8 miliardi.