Inter-news.it - Inter, i sei gol rifilati alla Lazio nascondono… Un record!

Leggi su Inter-news.it

è una partita apparentemente a senso unico. I nerazzurri a fine match si scoprono la migliore in Italia per gol realizzati. Sembra essere ritornata la schiacciasassi che abbiamo scoperto nell’anno delle 2 stelle.NUMERI – Con sei reti, L’annienta unache prima della gara era in forma smagliante. I biancocelesti, infatti, soccombonofuria dei nerazzurri dopo 3 importanti vittorie consecutive, contro Napoli (2 volte) e l’Ajax in Europa League. La squadra allenata da Simone Inzaghi, invece, con la partita dell’Olimpico, aumenta a 5 gli incontri vittoriosi contro la. L’ultimo K.O. risale al 26 Agosto 2022. Ieri si sono affrontate la migliore squadra per risultati in casa () e la migliore squadra per risultati fuori casa (). Approfondendo questo discorso, l’ha segnato 47 reti in Serie A in trasferta nel 2024, stabilendo così il suo nuovodi gol fuori dalle mura di San Siro.