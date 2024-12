Ilrestodelcarlino.it - Fiumi, de Pascale si muove: “Subito via i tronchi”

Faenza (Ravenna), 18 dicembre 2024 – L’incubo dell’alluvione per l’Emilia-Romagna. L’incubo deiche esondano. L’incubo deidegli alberi che rischiano di ostruire il deflusso delle acque provocando disastri; è già successo, sia nel 2023 che nel 2024. E il neo governatore Michele devuole partire col piede giusto da questo punto di vista; si è preso le deleghe, ha chiesto alla premier Meloni di fare il commissario e ha cominciato a girare la regione per portare sicurezza. Ieri era a Faenza, dove ha controllato i lavori di rimozione del legname dall’alveo del Montone, nel tratto tra il Rio Cosina e l’autostrada A14, che proseguiranno nei prossimi giorni. Con lui c’era anche la sottosegretaria alla presidenza della Regione, Manuela Rontini. “Oggi (ieri, ndr) siamo qui di persona sul fiume Montone insieme ai tecnici che sono all’opera per rire il legname che aveva occupato una parte del fiume”, hanno spiegato dee Rontini.