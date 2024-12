Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Palladino: “Gioca Terracciano, viaggio lungo e faticoso ma siamo pronti a tutto”

Firenze, 18 dicembre 2024 -complicato e, ma alla fine laha raggiunto Guimaraes, dove domani sera (ore 21) giocherà contro il Vitoria per l'ultima giornata del girone di Conference League. Raffaeleha tenuto la consueta conferenza stampa della vigilia non appena la squadra (intorno alle 22) è arrivata allo stadio Estadio Dom Afonso Henriques. "Vi dico già che giocheràin porta. Sottil ha una forma influenzale, così come Cataldi, e quindi sono rimasti a casa a lavorare al Viola Park. Ilper arrivare qua è statoma ci adattiamo aquindi saremoper questa partita". Come ha visto il gruppo dopo la sconfitta contro il Bologna? "Il gruppo l'ho trovato bene e carico. Si sono allenati un giorno senza di me e sempre in maniera professionale.