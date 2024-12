Cinemaserietv.it - Cosa ha detto Taylor Mega a Belve sui Ferragnez, Tony Effe e il sesso (e ci ha provato con Fagnani)

Praticamente auto-invitatasi nel salotto di Francesca(“il mio vero nome è troppo intimo, ma questo non è una maschera‘, ), parola d’ordine schiettezza (‘In Italia non ho il successo che vorrei proprio per questo, qui piacciono quelle composte coi figli. Se sei single e libertina non ti vogliono, ma io saprei fare tutto, a parte forse Alberto Angela‘) vuota il sacco sul suo rapporto tormentato con, non disdegnando giudizi sinceri sulla propria vita sessuale e sulle proprie preferenze.(e i suoi capelli) aPungolata, in riferimentr alla sua partecipazione nel video dissing di Fedez contro il rapper di ‘e samba’, l’influencer ha lanciato uno strale potente, con una stoccata finale intinta nel veleno, che è già nella storia del programma“Da brava scorpione, dovevo togliermi un bel sassolino dalla scarpa; lui aveva fatto una canzone contro di me, in cui mi dava della poco di buono, e oltretutto andava in giro a dire che spendeva e spandeva, ma in realtà viveva da me.