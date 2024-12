Panorama.it - Canalis, Brumotti, Borghese: testimonial perfetti

Tre personaggi non divisivi, che trasmettono l’idea di salute e bellezza. Nomi scelti per incarnare la filosofia dei brand.Quanto contano iper una campagna di comunicazione? Tanto, tantissimo. Soprattutto se sono scelti bene e rappresentano davvero la filosofia di un brand. Non bisogna sbagliare. Il Gruppo di Enrico Zoppas non ha sbagliato, anzi, a puntare su tre nomi con diverse caratteristiche, ma accomunati dall’ottimismo - basta guardarli in faccia e ci si sente pervasi da uno spirito positivo - e dal rapporto stretto che li lega a chi li segue nella loro professione. Sono Elisabetta, Vittorio, Alessandro. Nomi amati, non divisivi,per prodotti di larga diffusione come quelli del Gruppo con cuore a Scorzé.In palestra con Elisabetta Modella e attrice, Elisabettaè icona di femminilità, classe e naturale bellezza.