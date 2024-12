Liberoquotidiano.it - Al rogo una fenice rosa: Bologna si inventa il capodanno trans, il centrodestra insorge | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ci mancava il “”. Dove? Nella rossa, ça va sans dire. Ancora una volta il sindaco Pd Matteo Lepore non perde occasione di mostrare la propria ossessione per la propaganda ideologica Lgbt. Non bastavano i bagni no gender a Palazzo D'Accursio, la livrea arcobaleno sui tram o il vademecum sul linguaggio di genere. Nossignori. Ora la sinistra bolognese si èta - o meglio, ha commissionato - lada bruciare in piazza Maggiore la sera dial posto del tradizionalebenaugurale del “Vecchione”. Una reinterpretazione di una festa vecchia un secolo prima veniva celebrata a Carnevale, ma dagli anni Venti del '900 ha caratterizzato ognibolognese - che ha sollevato non poche polemiche. Il classico “Vecchione” rappresenta l'anno passato, che viene arso a favore di un nuovo anno che ci si augura ricco di sogni, speranze e aspettative per adulti e bambini.