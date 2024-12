Spazionapoli.it - Un grandissimo acquisto, duttile e alla Cannavaro: chi è il nuovo obiettivo del Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Notizie – Prosegue il casting del direttore sportivo Giovanni Manna per ildifensore da acquistare entro gennaio: ecco di chi si trattaL’infortunio di Alessandro Buongiorno mette in crisi il. Era già previsto che il ds Manna intervenisse per l’di un difensore centrale, ma ora è urgente e serve un giocatore pronto. Tra tanti nomi, figurerebbe anche uno svincolato. Ecco le ultime notizie sulCalcio.Danilo, Kiwior, ma anche Vitik, Ismajli, Skriniar e Bijol, che proprio contro gli azzurri ha disputato una pessima partita. Tra tutte le opzioni che starebbe vagliando il manager del club azzurro, ci sarebbe anche un italiano acquisito, brasiliano di nascita, vecchia conoscenza della Serie A.Infatti, Luiz Felipe è un profilo che ilstarebbe osservando con attenzione.