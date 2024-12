Terzotemponapoli.com - Un colpo al cuore della difesa: l’infortunio di Buongiorno scuote il Napoli

Leggi su Terzotemponapoli.com

La migliorein bilico– Un fulmine a ciel sereno per ildi Antonio Conte:di Alessandro. Proprio nel momento in cui la squadra aveva trovato maggiore solidità offensiva, si apre una crepa nella retroguardia, la migliore del campionato finora. Unal. Per Conte, già alle prese con una rosa limitata in, la perdita del centrale rappresenta una sfida complessa da affrontare. Urge correre ai ripari sul mercato, con l’obiettivo di chiudere rapidamente una trattativa che consenta di avere un sostituto pronto già dai primi impegni del 2025.Unal: un gennaio cruciale per porre rimedioIl calendario non lascia spazio a esitazioni. Ildovrà affrontare il Genoa e il Venezia senza, ma la priorità sarà avere un nuovo centrale per la sfida del 4 gennaio contro la Fiorentina al Franchi, che chiuderà il girone d’andata.