Primacampania.it - Stellantis, a Pomigliano nel 2028 piattaforma Stella Small: prodotti 2 nuovi modelli compatti

ROMA – A, dal, sarà installata dala nuova(Stla-), sulla quale è prevista la produzione di 2. Nello stabilimento campano verrà rafforzato il presidio per la produzione delle vetture mass market con l’estensione della produzione della Panda (detta anche Pandina) fino al 2030, seguita dall’introduzione della nuova generazione dello stesso modello. E’ una delle principali novità del piano illustrato da Jean-Philippe Imparato, capo Europa diche ha comunicato al tavolo in corso in questi minuti al Ministero delle Imprese e del Made In Italy. “L’annuncio dirappresenta una svolta positiva perd’Arco e per tutto il nostro territorio”. Lo ha detto il sindaco did’Arco (Napoli), Raffaele Russo, commentando il piano industriale annunciato daper lo stabilimento automobilistico campano.