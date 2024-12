Siria da Idlib a Damasco con ‘pragmatismo e disciplina’ | come governeranno i ribelli?

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Tasse, su tutto. ‘Trucchi’ occidentali di strategia militare. Scuole con libri di teologia, ma anche di matematica e scienze. Da quello che Hayat Tahrir al-Sham (Hts) è stato a, governata con pragmatismo e disciplina, si cercano indizi sulladel dopo-Assad. Il gruppo, protagonista dell’offensiva contro il regime assadista e di un restyling strategico, è alla prova del governo, nazionale, ed è impossibile non immaginare l”esportazione’ del modello di governo da, non immaginare tensioni tra fautori della linea dura e realisti in una, a maggioranza sunnita, con 23 milioni di abitanti. Hts, osserva Mark Nakhla di Kharon, che sviluppa analisi per le aziende sul rispetto delle sanzioni contro gruppi armati e altri attori ostili, “è un esempio di adattabilità nell’economia durante i conflitti”.