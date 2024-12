.com - Rkomi torna live nei palazzetti, le prime date e i biglietti

Dopo l’annuncio di nuova musica e della sua partecipazione al Festival di Sanremo,svela il suo ritorno dal vivo neiannuncia un’altra grande novità che lo vedrà protagonista nel 2025: il suo ritornonei. Gli appuntamenti saranno all’Unipol Arena di Bologna, all’Unipol Forum di Assago (MI) e al Palazzo dello Sport di Roma, per tre concerti speciali che uniranno le due anime dell’artista, quella genuinamente rap e quella più musicale.In attesa di rivederlo sul palco del Festival di Sanremo in gara tra i big, a dicembre 2024ha pubblicato a sorpresa un brano che ha segnato il suo attesissimo ritorno ufficiale (non pubblicava un brano solista dal lontano 2022). Odio, quindi sono, una riflessione sull’odio come motore della nostra società, una traccia accompagnata da un iconico video, dalle atmosfere dark e dal testo dirompente.