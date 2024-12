Inter-news.it - Paganin: «Inter preso coscienza di sé. Lazio sciolta come neve al sole»

Lo 0-6 dell’messo a segno in casa delladifficilmente verrà dimenticato. All’indomani del match dell’Olimpico l’ex calciatore Antonioanalizza il tutto, tirando in ballo anche le altre avversarie nella lotta scudetto.PRESA– Ospite di TMW Radio il giorno dopo, Antoniodichiara: «Sull’Atalanta avevo qualche dubbio un mese fa. Fare dieci vittorie di fila in Italia non è uno scherzo. Ti fa fare quel clic mentale che ti permette un salto di qualità, ti fa pensare da grande. Con la vittoria in Europa League e con l’esperienza di questi anni i bergamaschi hanno accresciuto la loro mentalità. Hanno anche migliorato la rosa, quindi sarà difficile non vederla lì davanti ancora. L’la conosciamo, hadei propri mezzi ormai. Bisogna capire se Napoli e Atalanta riusciranno a starle in scia».