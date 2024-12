Bergamonews.it - Natale e Capodanno a teatro: atmosfere magiche al Donizetti e al Sociale

Bergamo. Le festività natalizie sono alle porte e la Fondazioneinvita a immergersi nella magia dele del brindisi al nuovo anno con una serie di eventi pensati appositamente per regalare emozioni e calore, ospitati sia nel prestigiosoche nel suggestivodi Città Alta. E per chi desidera fare un regalo originale e significativo, torna anche quest’anno la Gift Card del: un modo per condividere la bellezza della cultura e dello spettacolo, scegliendo tra prosa, opera, operetta e jazz.“Con la Gift Card intendiamo avvicinare ulteriormente la città e il nostro pubblico al», commenta Massimo Boffelli, Direttore Generale della Fondazione, «Coloro che la acquistano possono utilizzarla per fare un regalo diverso, diffondendo i valori delle nostre proposte di spettacolo e cultura.