Ilgiorno.it - Monza, un chilo e mezzo di cocaina nella casa presa di mira dai ladri

– Tutto comincia quando un carabiniere fuori servizio incappa in quelli che immediatamente riconosce come due. Il primo sta scavalcando la recinzione di unae ha già rotto un finestra, il secondo gli fa da palo. Ma la vicenda non si esaurisce lì e termina con un maxi-sequestro di droga, undi. Carabinieri e polizia hanno sventato l’altro giorno un furto in abitazione e hanno rinvenuto appunto oltre 1,5 kg di. Accade tutto nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre, quando i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia die gli agenti della Squadra Volanti della Questura dihanno arrestato in flagranza di reato due diciottenni albanesi, entrambi dimoranti in provincia di Bologna, per il tentativo di furto con effrazione in un’abitazione e perché trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.