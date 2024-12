Mattarella | rispettare ruolo senza invasioni campo e contrapposizioni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 dic. (askanews) – Il “senso del dovere” richiede “a tutti coloro che operano in ogni istituzione, dii limiti del propriodisovrapposizioni,”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionei tradizionali auguri di fine anno alle alte cariche istituzionali. “Va sempre rammentato – ha sottolineato – un punto fondamentale: il rispetto delle istituzioni nei confronti di chi ne ricopre il. Così come coloro che rivestono responsabilità istituzionali, a cominciare dal Presidente della Repubblica, sono tenuti a esercitarle sapendo che le istituzioni sono di tutti. Che il servizio che si svolge è a garanzia della dignità di ognuno, a prescindere dall’appartenenza politica. Abbiamo, a tutti i livelli, esempi efficaci, quotidiani, di come questo sia non solo possibile, ma praticato.