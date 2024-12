Liberoquotidiano.it - Manovra, salta aumento stipendi ministri: arriva rimborso spese

(Adnkronos) -nella2025 l'deglideie sottosegretari non parlamentari. E' quanto prevede la riformulazione dell'emendamento dei relatori che invece introduce, per i non residenti a Roma, un "diritto aldelledi trasferta per l'espletamento delle proprie funzioni".L'ipotesi sul ritiro per l'emendamento relativo all'deglideinon parlamentari si era fatta più concreta già ieri sera. Il Concluse all'alba le operazioni dei vigili del fuoco : "È assurdo lasciare anche solo un secondo di più di spazio alle polemiche sull'emendamento che parificava tutti ie sottosegretari non parlamentari, ai deputati, riconoscendo i rimborsi. È così da oltre due anni e continuerà così fino a fine legislatura", ha scritto su X.