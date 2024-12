L’Inter sembra Sinner 8 Gabrielloni 75 più bello della tribuna vip di Como 7 La Roma? Non si è presentata 4 | Clic e flop la rubrica

Ilfattoquotidiano.it - L’Inter sembra Sinner (8), Gabrielloni (7,5) più bello della tribuna vip di Como (7). La Roma? Non si è presentata (4) | Clic e flop, la rubrica

La grande sfida Lazio-Inter è diventata una partita di tennis: 6-0, set e partita per i nerazzurri. Il crollosu quel ramo dello stadio di, il Milan prigioniero dei suoi tormenti: giallorossi e rossoneri sempre più. E l’Atalanta intanto va, anche se Zaniolo è ora che si dia una calmata.8 IL SET DELIl calcio è strano: per trentasei minuti bella Lazio e Inter in apnea, poi esce Gila – giramenti di testa e mal di stomaco – e cambia tutto. Il rigore di Calhanoglu apre la carica e i campioni d’Italia dilagano. La Lazio crolla e la sensazione è che sia stato un cedimento soprattutto mentale: sentivano aria d’altissima quota, ma sono precipitati a valle.7,5 L’EROE SCONOSCIUTO, chi era costui?nzone di attaccante venuto dal basso: aha segnato dalla Serie D fino alla rete rifilata alla, la prima nel massimo campionato.