Lieve calo dell’export in ottobre male le vendite verso gli Usa - 118% Forte flessione per le auto

Ilfattoquotidiano.it - Lieve calo dell’export in ottobre, male le vendite verso gli Usa (- 11,8%). Forte flessione per le auto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Inle esportazioni italiane sono diminuite dell’1,9% rispetto a settembre. Su base annua ilè invece di un più modesto 0,1% (+ 1,6% in termini monetari, che risentono dell’inflazione). Incide soprattutto ladelleagli Stati Uniti (- 11,8% rispetto all’2023) e ai paesi Opec (- 17,6%). Spiccano in positivo, viceversa, gli incrementi delle esportazioni per Gran Bretagna (+ 10,8%), Turchia (+ 33,5%) e Spagna (+ 8%). Piccolo incremento (+ 0,9%)la Germania, primo partner industriale dell’Italia.“La riduzione congiunturaleè dovuta in particolare alle minori esportazioni di beni strumentalii paesi extra-Ue, ed è condizionata dalledi mezzi di navigazione marittima realizzate il mese precedente; al netto di queste, la riduzione è più contenuta (-1%)“, commenta l’Istat.