Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Giuseppe Capretti. Oggi in Duomo l’ultimo saluto

La città di Ascoli, piange un altro dei suoi figli più amati., ‘Peppe’ per gli amici, se ne è andato a 77 anni a causa delle complicazioni di un ictus che lo aveva colpito la settimana scorsa. Nato a San Benedetto, era stato carabiniere, poi si era trasferito ad Ascoli sposando la professoressa Franca Maroni, poetessa e giornalista, collaboratrice del Carlino. Titolare della Concessionaria Resportin via Napoli, è stato per anni il punto di riferimento degli appassionati di auto. Aveva anche partecipato a numerose edizioni della cronoscalata Ascoli-Colle San Marco quando la partenza era ancora fissata in viale Marconi dove lui stesso abitava. Prima con l’Alpine e poi con una Renault 4, sfrecciava sui tornanti raccogliendo sempre un tripudio di applausi per la sua guida spettacolare.