La figuraccia di Saviano in diretta tv | Meloni non combatte la mafia come viene smentito

Dal palco di Atreju Giorgialo aveva additatoil «guru dell'anti» che macina soldi sulla narrazione di un'Italia in cui il malaffare imperversa e non si accorge della lotta allache il governo sta conducendo a Caivano. Citando i risultati del governo contro la camorra, la leader di Fratelli d'Italia gli aveva lanciato un siluro da ovazione nella sala strapiena allestita al Circo Massimo: «Abbiamo buttato fuori i camorristi che occupavano le case popolari a Caivano. E anche qui i complimenti dei guru dell'antialla Robertoli aspettiamo domani fosse mai che non c'è più niente su cui fare una serie televisiva milionaria». L'applausometro aveva registrato il top, perchéè uno di quegli intellettuali che non solo la premier, ma tutta la comunità della destra mal sopporta visto che fanno politica e lo rivendicano: non perdono occasione per parlare male in patria e all'estero del Paese dal quale provengono, sebbene qui abbiano avuto tutti gli onori del caso.