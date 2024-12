Top-games.it - GUIDA The Last Faith OTTENERE Crepa di Sangue

Leggi su Top-games.it

Thedi. Questa fortissima Katana è un arma nascosta all’interno del gioco, ottenibile solo dopo aver soddisfatto alcuni requisiti speciali. Oltre all’incredibile gittata dell’arma, per essere una spada, è capace di infliggere ingenti danni di elemento, così come possiede un elevata percentuale di critico.In questo articolo, vi spieghiamo dove trovarla e cosa fare per sbloccare l’ingresso che vi porterà ad essa. Sappiate come anticipazione, che non dovrete fare molta fatica, poiché è tutta questione di trovate i giusti muri invisibili da distruggere. Ma ora vediamo nel dettaglio le statistiche di quest’arma potentissima.Thedile statistiche dell’armaCome potete vedere dall’immagine, questa è quasi sicuramente l’arma più potente che potete trovare all’interno del titolo.