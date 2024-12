Secoloditalia.it - Francia: Le Pen a Bayrou: “Mi ha ascoltata, ma voglio i fatti”. Macron sempre più in difficoltà

Leggi su Secoloditalia.it

Emmanuel, con una leggerezza quasi suicida, ha fabbricato lui stesso la corda che potrebbe impiccarlo: la dissoluzione e le sue disastrose conseguenze. Affidare il governo al suo padrino politico, François, potrebbe rivelarsi una mossa fatale. Nominandolo primo ministro, costretto e quasi con la pistola puntata alla tempia, il presidente ha rivelato al mondo la sua inquietante fragilità politica. «Emmanuel il Vulnerabile» — come lo ha definito Le Point — ha consegnato il proprio destino nelle mani di un uomo che non è certo un principiante né un compiacente collaboratore.Chi conosce il sindaco di Pau sa che è arrivato a Matignon per dettare la linea e non di certo per interpretare il ruolo del ciambellano di corte. Conin ginocchio,, ex ministro dell’Istruzione e astuta eminenza grigia della politica d’Oltralpe, sembra deciso a sfruttare la debolezza del suo protégé per prendere le redini del potere.