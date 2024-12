Ilrestodelcarlino.it - Fosso, peccato gli errori: "Ma ottima reazione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pari e patta tra Ancona e Vigor Senigallia in un match tra due squadre assai simili, ad incominciare dalla classifica, entrambe seste e con gli stessi punti (24) e a due lunghezze dalla zona playoff. Un pareggio, quello delmbrone, che segue l’1 a 1 di sette giorni prima ad Ancona. Ora domenica prossima i metaurensi saranno impegnati sul campo dell’Isernia San Leucio, team reduce dalla sconfitta ad Avezzano e che in classifica ha 18 punti. Si riprenderà poi con l’anno nuovo il 5 gennaio con la trasferta a Teramo che all’andata fu battuto per 4 a 1. Ritornando al presente, il pareggio con il Senigallia può essere considerato, vista la bella prestazione, positivo. "Siamo partiti moto bene creando diverse situazioni da gol e poi siamo andati in vantaggio – cosi mister ripercorre l’andamento del match il giorno dopo – i primi venti minuti abbiamo interpretato molto bene la gara, poi invece abbiamo avuto un blackout di dieci minuti: una serie di ingenuità clamorose che ci hanno portato addirittura a trovarci sotto, a quel punto la partita si era complicata ma siamo stati bravi a non disunirci e a trovare la rete del pareggio alla fine del primo tempo.