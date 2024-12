Notizie.com - Cos’è la pig butchering, la truffa online della finta storia d’amore basata sulle criptovalute nel mirino dell’Interpol

La pigè un tipo diin cui la vittima viene attirata in una falsao di amicizia per poi essere indotta ad inviare denaro, spesso in criptovaluta, ai malviventi.Proprio in queste ore l’Interpol ha acceso un faro sulla frode, che ormai sta spopolando sia nelle app di incontri sia sui social media, nell’ambitocampagna in corso denominata Think Twice (ovvero, pensaci due volte), che mira a sensibilizzare gli utentila pig, lanel(CANVA FOTO) – Notizie.comLe autorità hanno chiesto in primis un cambio di linguaggio per combattere la frode relazionale. Pigderiva dal fatto che itori chiamano le loro vittime maiali. I criminali conquistano la fiducia delle vittime, all’ingrasso come i maiali primamacellazione che, in maniera figurata avviene quando i malcapitati vengono convinti ad investire.