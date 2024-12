Metropolitanmagazine.it - Chi sono Francesca Valiani e Teresa Cherubini, moglie e figlia di Jovanotti: “Ha sconfitto il cancro, lei è stata una roccia”

Lorenzo, in arte, sarà questa sera tra gli ospiti diFagnani nel salotto Rai di Belve. Il cantautore si è raccontato rispondendo alle domande della conduttrice. Un dialogo che ha rivelato agli spettatori alcuni lati sconosciuti al pubblico dell’artista, soprattutto qualche aspetto della sua vita privata e professionale. Nato a Roma 58 anni fa,ha iniziato la sua carriera come dj in alcune radio locali e nei locali. Poi l’incontro con Claudio Cecchetto che dopo averlo scoperto lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo.e sposato con lae ha unaLucia.Molto impegnato nel sociale, con il Jova Beach Party ha inaugurato una serie di concerti innovativi perché organizzati sulle spiagge. Di recente ha avuto un grave incidente in bicicletta e dopo l’operazione chirurgica ha scoperto di avere un femore fuori posto.