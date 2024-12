Lettera43.it - Chi era Janis Timma, ex Nba trovato morto in Russia

a soli 32 anni, ex atleta lettone di basket che ha militato in Nba ed Eurolega vestendo le maglie di Orlando Magic e Baskonia. Il cestista è statosenza vita all’ingresso di un complesso residenziale di Mosca, in pieno centro. Le autorità parlano di possibile suicidio, anche perché vicino a lui è stato rinvenuto anche il suo smartphone con un breve messaggio di addio da inviare alla sua ex moglie, la famosa cantante e attrice ucraina Anna Sedokova. La coppia, sposatasi nel 2020, si era separata il 9 dicembre:ha spesso parlato sui social dei suoi problemi relazionali, scrivendo diversi post che evidenziavano un chiaro stato di depressione. Ultima scelta del Draft 2013 da parte dei Memphis Grizzlies, ha giocato con Orlando Magic la Summer League 2021 ma non ha sfondato nel basket a stelle e strisce.