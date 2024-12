Ilfattoquotidiano.it - Carlo Conti: “Tony Effe? No comment sul Capodanno a Roma, ma a Sanremo 2025 spiazzerà. I Big saranno 31 (scherzo)”. Selvaggia Lucarelli al DopoFestival

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non aggiungerò un posto in più per le Nuove Proposte ma i Bigtrentuno: una coppia in extremis mi ha presentato un brano fantastico”, la febbre sanremese in pochi minuti rende una battuta diuna notizia. I Big resteranno trenta, certo non pochi, ma a “Sarà”, domani sera su Rai1 alle 21.30, potrebbe arrivare per fini promozionali la coppia comica formata da Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani per il film “Io e te dobbiamo parlare”. Gli 8 Giovani che passeranno a 4 per– Dal Teatro del Casinò gli otto giovani in gara si giocheranno lo sbarco al Festival di febbraio, una sfida diretta per quattro posti disponibili: Angelica Bove (“La nostra malinconia”), Alex Wyse (“Rockstar”), Mew (“Oh my God”), Selmi (“Forse per sempre”), Settembre (“Vertebre”), Vale Lp e Lil Jolie (“Dimmi tu quando sei per fare l’amore”) a cui si aggiungono da Area“Etra” (“Lo spazio tra le dita”) e Maria Tomba (“Goodbye Voglio Good vibes”).