Inter-news.it - Zaccagni: «Inter la più forte e completa. Ma la Lazio può giocarsela alla grande!»

Leggi su Inter-news.it

Mattiaha parlato nel pre-partita di, sfida che si disputerà alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Così Mattiaa DAZN prima dell’inizio di: «Siamo contenti di questo momento, vogliamo dare continuità a quanto fatto. Noi pensiamo a vincere partita dopo partita, è presto per parlare di queste cose. Vogliamo solo fare bella figura davanti ai nostri tifosi. Affrontiamo forse la squadra piùdel campionato, ma sappiamo che possiamo giocarcela. Il mister ci ha dato delle idee chiare, per cui proveremo a portare a casa i tre punti».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «la più