Lettera43.it - Ue, approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Il Consiglio dell’Ue ha adottato il quindicesimodila, mirato a indebolire la sua capacità di condurre la guerra in Ucraina. Le misure colpiscono 84 nuovi soggetti, tra cui 54 individui e 30 entità, oltre alla cosiddetta flotta ombra russa, alcuni funzionari nordcoreani e, per la prima volta, aziende cinesi accusate di fornire componenti per droni e microelettronica destinati alla. «Lacontinua il suo brutale attaccol’Ucraina e il popolo ucraino. Questodifa parte della nostra risposta per indebolire la macchina da guerra dellae coloro che stanno consentendo questa guerra, comprese anche le aziende cinesi», ha dichiarato l’Alta rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas. Ha poi ribadito l’impegno dell’Ue per il sostegno all’Ucraina su tutti i fronti e aggiunto: «Non ci sono dubbi che l’Ucraina vincerà».