Tony Effe non canterà a Capodanno a Roma, le parole del sindaco Gualtieri

non si esibirà al Concertone dial Circo Massimo di, a spiegare il motivo è ilRobertoEra stato annunciato come artista di punta deldi2024 insieme a Mara Sattei e Mahmood e invecenon si esibirà al Circo Massimo. Una decisione presa dalla giunta comunale in seguito alle proteste per la sua presenza.A commentare la scelta è ilRoberto: «Quella scelta avrebbe diviso la città e urtato la sensibilità di tanti abbiamo ritenuto opportuno chiedere un passo indietro. Avremmo dovuto compiere prima questa valutazione e di questo ci scusiamo innanzitutto con. Per fortuna non c’erano contratti firmati e non ci sono penali da pagare. Non stiamo parlando del diritto sacrosanto didi esprimersi e di fare concerti a, ma dell’opportunità di utilizzare risorse pubbliche dell’amministrazione, e quindi dei cittadini, per fare di lui uno degli ospiti del concerto di».