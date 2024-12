Oasport.it - Sci di fondo: segnali di risveglio dal femminile con Monsorno e Cassol

Lo sci diinternazionale sta per attraversare un (breve) momento di pausa. Una settimana di stop, che va a precedere una versione tutta particolare del Tour de Ski. Mai si era infatti vista un’edizione tutta italiana dell’evento che caratterizza il periodo che va tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. Chiaramente questo si può vedere sotto una molteplicità di luci, ma questo è il fatto compiuto.Nel frattempo, a Davos dine sono arrivati diversi, soprattutto sul fronte italiano. E questa volta un po’ di scena se la prende il settore, che qualche segnale riesce a farlo emergere. Dopo aver gareggiato bene in Fesa Cup, Federicaha disputato la quarta e quinta gara di Coppa del Mondo in questo fine settimana. Sono arrivati un 9° posto nella team sprint (con Nadine Laurent) e un 15° nella sprint vera e propria.