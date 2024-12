Romadailynews.it - Roma, spende banconote false per vestiti e profumi griffati: arrestato 64enne

L’uomo, di nazionalità bulgara, acquistava beni di lusso conda 500 euro. Sequestrati capi d’abbigliamento, accessori e contanti per migliaia di euro.I Carabinieri del Comando Antifalsificazione monetaria, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di, hannoin flagranza di reato un uomo di 64 anni, cittadino bulgaro, accusato di falsificazione di monete e spendita di.L’operazione si è svolta il 5 dicembre, dopo numerose segnalazioni da parte di negozianti e banche del centro storico, in particolare nella zona tra Campo Marzio e Trinità dei Monti.L’uomo, approfittando della confusione dello shopping natalizio, ha acquistato capi d’abbigliamento, accessori edi lusso, per un valore complessivo di circa 4 mila euro, utilizzandoda 500 euro.