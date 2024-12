Lapresse.it - Padova, aggredisce poliziotti con un’ascia: arrestato 32enne

Leggi su Lapresse.it

Un cittadino nigeriano di 32 anni è statodopo aver tentato, nella notte, di aggredire condue.I fattiIntorno alle 4 della notte tra domenica e lunedì è giunta alla Sala operativa una segnalazione per un uomo che in via Trieste brandiva una grossa ascia in stato di agitazione. Sul posto sono giunte le pattuglie delle Volanti, che per circa 50 minuti hanno tentato di calmare l’uomo e di indurlo a lasciare l’accetta, con in ausilio equipaggi dei carabinieri e della polizia locale e un’ambulanza del 118. Gli agenti hanno dapprima tentato di normalizzare la situazione utilizzando lo spray al peperoncino, e successivamente a più riprese utilizzando il taser, ma senza sortire alcun effetto. Verso le 5 l’uomo si è scagliato contro gli agenti brandendo l’ascia.