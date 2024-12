Panorama.it - Non solo tecnologia e batterie: la Cina prima al mondo anche per mele e pere

Leggi su Panorama.it

Quando pensiamo alla, il nostro primo pensiero va probabilmente alle auto elettriche, ai pannelli solari o alle economie di scala che fanno sembrare le nostre produzioni occidentali come piccole botteghe artigianali. Ma la vera sorpresa è che, oltre a dominare nei settori più tecnologici, lal'indiscussa regina delle, dellee. dell'uva. Ecco, infatti, che la produzione di frutta sembra seguire la stessa logica: se non riesci a battere la, unisciti a lei. E come se non bastasse, lo fa a suon di numeri da capogiro. Partiamo dalle. Il Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) prevede che la produzione mondiale diper il 2024/25 subisca un piccolo calo, perdendo circa 350.000 tonnellate, con un risultato finale di 84 milioni di tonnellate.