Tvplay.it - Milan, contestazione durissima: Cardinale e squadra sotto accusa

Non c’è più spazio per la pazienza da parte dei tifosi del, che il giorno dopo il pareggio in campionato contro il Genoa hanno dato vita a una.Un pareggio a reti bianche nella notte in cui San Siro si era vestito a festa per celebrare i 125 anni di storia delattraverso un evento speciale e invitati di lusso. Uno scenario emozionante e luccicante, che ha preceduto l’evento della partita contro il Genoa. Un match che si è concluso senza reti, sebbene i rossoneri abbiano avuto più di un’occasione da capitalizzare. Inevitabili le rimostranze da parte dei tifosi presenti sugli spalti, che fra fischi e frasi di dissenso hanno manifestato il malcontento per la stagione che in Serie A ilsta realizzando.(LaPresse) – tvplay Così mentre la società è impegnata in una festa (anche) privata per l’anniversario del club, i tifosi hanno proseguito per la loro strada di, rivolta sia alla dirigenze che ai giocatori.